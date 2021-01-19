Марсело может стать одноклубником Головина

"Монако" проявляет интерес к бразильскому защитнику мадридского "Реала" Марсело, сообщает AS.

По сведениям издания, монегаски предложили футболисту трехлетний контракт с зарплатой шесть миллионов евро в год. Марсело сейчас получает в "Реал" девять миллионов евро в год, но его контракт заканчивается через 1,5 года и соглашение, скорее всего, не будет продлено.

В нынешнем сезоне 32-летний Марсело провел за "Реал" семь матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2022 года.

Напомним, что за "Монако" выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

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