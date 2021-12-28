Марсело может завершить карьеру

Теги реал мадридмарсело

Марсело может завершить карьеруФото: инстаграм Марсело/Автор неизвестен

Будущее бразильского капитана мадридского "Реала" Марсело остается неопределенным.

Как сообщает издание Marca, защитник уже не продлит контракт с королевским клубом, который истекает грядущим летом. Бразилец может завершить игровую карьеру и в клубе хотят, что он оставался причастным к команде.

В нынешнем сезоне сыграл в пяти матчах за "Реал", в которых провел на поле всего 138 минут. Меньше лишь у Мариано Диаса - 107 минут в 3 матчах.

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