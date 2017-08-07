Марсело: "Мы будем биться изо всех сил и защищать имя клуба до самого конца"

Защитник "Реала" Марсело прокомментировал предстоящую игру с "Манчестер Юнайтед" за Суперкубок УЕФА.

"Мы с нетерпением ждем игры. В соперниках у нас хорошая команда, с которой мы встречались в межсезонье. Завтрашний матч будет важнее. Мы будем биться изо всех сил и защищать имя клуба до самого конца.

Команда в порядке. Мы хорошо подготовились в межсезонье. Несмотря на результаты матчей, мы проделали огромную работу. Мы победили в Лиге Чемпионов и получили право сыграть в этой игре. Завтра отдадим все силы ради победы" - приводит слова Марсело официальный сайт УЕФА.

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