Марсело: "Мы не думаем о том, чтобы закрыть рот критикам"

Защитник мадридского "Реала" Марсело заявил, что его команда постепенно возвращается на верный путь.

Об этом бразилец сказал после матча группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ (6:0).

"Мы не думаем о том, чтобы закрыть рот критикам. Знаем, что кое-кто пытается разрушить то, что мы делали многие годы. Мы стараемся добиться того, чтобы болельщики наслаждались игрой "Реала". И мы должны прыгнуть выше головы, чтобы люди были довольны", - отметил он. | http://soccernews.ru