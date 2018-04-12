Марсело: "Мы сделали то, на что не способна "Барселона"

Защитник мадридского "Реала" Марсело не упустил возможности подколоть главного конкурента - "Барселону".

"Мы сделали то, на что не способна "Барселона", потому что мы - "Реал" Мадрид", - сказал Марсело после матча.

Напомним, "Барселона" с позором покинула Лигу Чемпионов уступив "Роме", а "Реал" за счёт пенальти, вызвавшего много споров, прошёл в полуфинал.

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