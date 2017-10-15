Марсело: "Мы знаем, чего ждать от Роналду"

Защитник "Реала" Марсело поделился мнением о матче против "Хетафе" (2:1).

"Мы знаем, чего ждать от Роналду. Он может не забить в двух матчах подряд, но когда нужно, он всегда решает судьбу матча. На стадионе "Хетафе" тяжелый газон, к тому же против "Реала" все играют с большей мотивацией. Но мы сыграли хорошо, главное, что мы проделали отличную работу" - приводит слова Марсело Marca.

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