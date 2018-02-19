Марсело надеется сыграть с ПСЖ

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Марсело надеется сыграть с ПСЖ

Защитник мадридского "Реала" Марсело надеется сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ, сообщает Marca.

По сведениям издания, 29-летний бразилец, получивший накануне травму задней поверхности бедра, занимается под наблюдением клубных физиотерапевтов.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления Марсело станут известны во вторник после углублённого медицинского обследования.

Напомним, что матч ПСЖ - "Реал" состоится в Париже 6 марта.

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