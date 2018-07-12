Защитник мадридского "Реала" Марсело намекнул на переход в "Ювентус", сообщает итальянская пресса.

30-летний бразилец, который ранее не изъявлял желания покинуть королевский клуб, подписался на аккаунт "бьянконери" в инстаграме.

Напомним, что ранее из "Реала" в "Ювентус" перешёл друг Марсело Криштиану Роналду.

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