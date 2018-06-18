Марсело нашел положительный момент в ничьей со Швейцарией



Защитник сборной Бразилии Марсело оценил ничейный результат матча первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Швейцарии (1:1).

"Впереди еще два матча, в которых мы способны сыграть хорошо и победить. Мы хотели выиграть, но эта ничья тоже может помочь в будущем", – приводит слова Марсело официальный сайт ФИФА.

В следующем матче Бразилия сыграет с Коста-Рикой. Поединок состоится 22 июня и начнется в 15:00 мск.

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