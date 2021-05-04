Марсело нашёл себе замену на избирательном участке

Теги реал мадридмарселолига чемпионов уефа

Марсело нашёл себе замену на избирательном участкеФото: твиттер Marca/Автор неизвестен

Марсело появился в качестве резервного наблюдателя на участке на выборах в Ассамблею Мадрида, однако с приходом основного наблюдателя покинул участок.

И "Реал", и Марсело пытались убедить избирательную комиссию избавить футболиста от этого занятия, так как мадридцы должны были отправиться в Лондон, чтобы завтра сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, но это не посчитали форс-мажорным обстоятельством.

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