Марсело нашёл себе замену на избирательном участке

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Марсело появился в качестве резервного наблюдателя на участке на выборах в Ассамблею Мадрида, однако с приходом основного наблюдателя покинул участок.

И "Реал", и Марсело пытались убедить избирательную комиссию избавить футболиста от этого занятия, так как мадридцы должны были отправиться в Лондон, чтобы завтра сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, но это не посчитали форс-мажорным обстоятельством.

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