Марсело назвал лучшего футболиста, с которым он играл в одной команде

Теги реал мадридмарсело

Марсело назвал лучшего футболиста, с которым он играл в одной командеЗащитник мадридского "Реала" Марсело назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось играть в одной команде.

Весьма ожидаемо, звание досталось Криштиану Роналду.

"Я играл с такими великими футболистами, как Роналдо, Роналдиньо, ван Нистелрой… Но я столько времени тренируюсь с Роналду, делая ему передачи и празднуя вместе с ним голы, что выбираю его. Что же касается игрока, которого наиболее трудно нейтрализовать, то это Неймар, с которым я играю в национальной команде", - сказал бразилец.

Читайте: Реал" добился сокращения дисквалификации Марсело | http://soccernews.ru

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