Марсело назвал различия между Моуринью и Зиданом

Защитник мадридского "Реала" Марсело сравнил бывшего наставника своей команды Жозе Моуринью и ее нынешнего главного тренера Зинедина Зидана.

"Я играл под руководством Моуринью, он был великолепным. Он продемонстрировал нам, что мы должны бороться. В этом они схожи с Зиданом, но разница состоит в трофеях и вдохновении", - приводит слова 29-летнего бека Marca.

Напомним, Моуринью высказался о своем уходе из "Реала". | soccernews.ru