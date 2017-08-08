Марсело назвал различия между Моуринью и Зиданом

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Марсело назвал различия между Моуринью и ЗиданомЗащитник мадридского "Реала" Марсело сравнил бывшего наставника своей команды Жозе Моуринью и ее нынешнего главного тренера Зинедина Зидана.

"Я играл под руководством Моуринью, он был великолепным. Он продемонстрировал нам, что мы должны бороться. В этом они схожи с Зиданом, но разница состоит в трофеях и вдохновении", - приводит слова 29-летнего бека Marca.

Напомним, Моуринью высказался о своем уходе из "Реала". | soccernews.ru

комментарии
Эльдар

никогда не уважал футбол Маура его футбол это слишком осторожная и трусливая игра

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