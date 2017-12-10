Марсело назвал Роналду лучшим игроком мира

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Марсело назвал Роналду лучшим игроком мира

Защитник мадридского "Реала" Марсело высоко отозвался о своём партнёре по команде Криштиану Роналду.

"Для меня Криштиану - лучший игрок на планете, ведь я не видел, как играли Марадона и Пеле. Впрочем, насколько я могу судить, этих игроков нельзя сравнивать" - цитирует Марсело Marca.

Напомним, что на этой неделе 32-летний Роналду получил пятый "Золотой мяч".

Не пропустите: Роналду установил мировой рекорд по результативности. | http://soccernews.ru

комментарии
РМ

А как же Инопланетянин??? Барсучки обидятся же ведь... они такие ранимые ахахахахааааа

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пизда едет верхом на роналду-пидоре

АХАХАХА,кроме тебя спермяка всем похуй на сказки вшивого уродца

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