Защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело назвал самых сильных партнера по команде и соперника.

"Я играл с Роналдо, Роналдиньо, Ван Нистельроем, но лучшим из моих партнеров по команде является Криштиану Роналду. Он - наиболее совершенный игрок. Самым же сложным соперником является Неймар", - цитирует 29-летнего бека ConBalon_web.

Напомним, Роналду вставил палец в задний проход Марсело. | soccernews.ru