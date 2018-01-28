Марсело назвал самых сильных партнера по команде и соперника

Теги марселокриштиану роналдунеймар

Марсело назвал самых сильных партнера по команде и соперникаЗащитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело назвал самых сильных партнера по команде и соперника.

"Я играл с Роналдо, Роналдиньо, Ван Нистельроем, но лучшим из моих партнеров по команде является Криштиану Роналду. Он - наиболее совершенный игрок. Самым же сложным соперником является Неймар", - цитирует 29-летнего бека ConBalon_web.

Напомним, Роналду вставил палец в задний проход Марсело. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов