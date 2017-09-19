Защитник мадридского "Реала" Марсело назвал своего любимого тренера, партнера по команде и самого сложного соперника на поле.

"Мой любимый тренер? Зинедин Зидан. Даже не говоря и слова, он понимает меня просто взглядом. Кто знает, возможно, это потому, что он был игроком. Трудно объединить команду с таким большим количеством великих игроков за такой короткий промежуток времени.

Лучший партнер по команде? Я играл с Роналду, Роналдиньо и Рудом ван Нистелроем, но понятно, кто из них лучший: Криштиану Роналду - он самый совершенный игрок. А самым сложным соперником является Неймар", - цитирует 29-летнего бека "сливочных" Daily Post.

Напомним, "Реал" пошел на уступки Роналду, чтобы сохранить его в команде. | soccernews.ru