Марсело назвал своего любимого тренера, партнера по команде и самого сложного соперника на поле

Теги марселозинедин зиданнеймаркриштиану роналдуреал мадрид

Марсело назвал своего любимого тренера, партнера по команде и самого сложного соперника на полеЗащитник мадридского "Реала" Марсело назвал своего любимого тренера, партнера по команде и самого сложного соперника на поле.

"Мой любимый тренер? Зинедин Зидан. Даже не говоря и слова, он понимает меня просто взглядом. Кто знает, возможно, это потому, что он был игроком. Трудно объединить команду с таким большим количеством великих игроков за такой короткий промежуток времени.

Лучший партнер по команде? Я играл с Роналду, Роналдиньо и Рудом ван Нистелроем, но понятно, кто из них лучший: Криштиану Роналду - он самый совершенный игрок. А самым сложным соперником является Неймар", - цитирует 29-летнего бека "сливочных" Daily Post.

Напомним, "Реал" пошел на уступки Роналду, чтобы сохранить его в команде. | soccernews.ru

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