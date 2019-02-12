Марсело назвал условие для ухода из "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Марсело заявил, что он может покинуть команду, только по решению руководства клуба.

"Сейчас я счастлив, ко мне вернулась уверенность в собственных силах. У меня был сложный период, но я упорно работал и помогал команде. Теперь я чувствую себя хорошо в физическом плане и много тренируюсь. Мне пришлось трижды восстанавливаться от травм за два месяца, но теперь это позади. Мне нужно играть, чтобы набрать оптимальную форму.

Если настанет день, когда я больше не буду нужен клубу, то я уйду. Но я надеюсь, что мне не выгорят", - приводит слова Марсело AS.

Ранее сообщалось, что интерес к 30-летнему Марсело проявляет "Ювентус", который готов заплатить за него 45 миллионов евро.

Не пропустите: Для меня это был шок: Марсело мощно высказался об уходе Зидана из "Реала". | http://soccernews.ru