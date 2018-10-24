Марсело назвал виновников последних неудач "Реала"
Бразильский защитник "Реала" Марсело раскритиковал журналистов, посчитав, что они вредят атмосфере внутри команды.
"Лопетеги является замечательным тренером, который отлично делает свою работу. Нам приходится нелегко из-за серии неудач, но журналисты говорят о кризисе. Вы, журналисты, вредите атмосфере внутри команды. Вы просто завидуете нам, так как не умеете играть в футбол", - приводит слова Марсело Football Espana.
Напомним, что во вторник, 23 октября, "Реал" обыграл "Викторию Пльзень" (2:1) в матче группового этапа Лиги Чемпионов, прервав пятиматчевую безвыигрышную серию.
Не пропустите: Марсело высказался по поводу слухов о возможном уходе из "Реала". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
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|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
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|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
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|Атлетик Бильбао
|20
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|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
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