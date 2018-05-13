Марсело: "Не боюсь перехода Гризманна в "Барселону"

Защитник мадридского "Реала" Марсело дал комментарий слухам, которые активно связывают форварда "Атлетико" Антуана Гризманна с каталонской "Барселоной".

"Испытываю ли я страх из-за возможного перехода Гризманна в "Барселону"? Вы это серьезно? Нет, я не боюсь. Мы уже много раз слышали подобного рода слухи", - приводит слова 30-летнего бека королевского клуба Le 10 Sport.

Напомним, трансфер Гризманна в "Барселону" уже согласован. | soccernews.ru