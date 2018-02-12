Марсело: "Не думаю, что Роналду недоволен в "Реале"

Защитник мадридского "Реала" Марсело прокомментировал слухи о недовольстве его партнером по команде Криштиану Роналду своим положением в клубе.

"Я не думаю, что в этом есть какая-то правда. Если бы он был недоволен, его бы здесь не было. Он делает все, чтобы помочь команде. Он - взрослый парень, рядом с которым находятся сильные партнеры по "Реалу". Я не думаю, что он недоволен. Весь мир знает, что он способен сделать, просто посмотрите на его историю выступлений в клубе. Я не думаю, что он может быть недоволен", - цитирует 29-летнего бека Esporte Interativo.

Напомним, Марсело уверен, что в будущем Неймар будет играть за "Реал". | soccernews.ru