Марсело: "Не нужно сходить с ума, "Реал" еще прибавит"

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Марсело: "Не нужно сходить с ума, "Реал" еще прибавит"
Бразильский защитник мадридского "Реала" Марсело призывает фанатов не паниковать в связи с неудачными выступлениями команды в чемпионате Испании.

"Не нужно сходить с ума, "Реал" еще прибавит. В Примере никогда не бывает легко. Кто играл в этом чемпионате, тот знает, что здесь нужно бороться за победу. У нас достаточно времени, чтобы прийти в себя и вернуться наверх", - приводит слова Марсело Sportsmole.

Напомним, что в матче 10-го тура чемпионата Испании "Реал" уступил дебютанту Ла Лиги "Жироне" со счетом 1:2. В данный момент "Реал" с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице. 

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