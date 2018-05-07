Марсело не поддерживает введение видеоповторов

Защитник "Реала" Марсело поделился мнением о видеоповторах.

"Иногда арбитры ошибаются, но это не так важно. В таких играх, как с "Барселоной", всегда витает напряжение. Бывает, судьи ошибаются в нашу пользу, иногда не в нашу.

На мой взгляд, в моменте с Альбой был пенальти, а Серхи Роберто схватил меня за лицо, но это уже в прошлом. Видеоповторы лишат футбол изюминки, и мне это не нравится" - приводит слова Марсело ESPN.

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