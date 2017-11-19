Марсело недоволен судейством в матче с "Атлетико"

Защитник "Реала" Марсело прокомментировал ничью в игре против "Атлетико" (0:0).

"Судья мог назначать 3 или 4 пенальти, но в футболе всякое случается. Больше не хочу обсуждать эту тему. Футбольные арбитры иногда ошибаются. Нельзя думать об отставании в 10 очков от "Барселоны". Нужно собраться и победить во всех оставшихся матчах" - приводят слова Марсело испанские СМИ.

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