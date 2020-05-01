Марсело о самом сложном сопернике: "Месси, однако я никогда не играл против Роналду"

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Марсело о самом сложном сопернике: "Месси, однако я никогда не играл против Роналду"

Защитник "Реала" Марсело назвал самого сложного соперника в своей карьере.

"Против "Реала" все играют так, будто это последняя игра в их жизни. Я часто иду в атаку, поэтому есть шанс, что у меня будет стычка с кем-то.

Самый сложный соперник Месси, однако я никогда не играл против Криштиану Роналду. Было немало футболистов, которым было трудно противостоять. Например, Хесус Навас", - приводит слова Марсело AS.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хорошо Марсик тогда выбил зубы гному)

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