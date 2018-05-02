Марсело о своей игре рукой: "Думаю, что это был пенальти"

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Марсело о своей игре рукой: "Думаю, что это был пенальти"Защитник мадридского "Реала" Марсело прокомментировал спорный эпизод с игрой рукой в штрафной площади своей команды в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии".

"Это была рука, мяч попал мне в руку, и я думаю, что это был пенальти. Если бы я сказал, что игры рукой не было, я бы солгал, но таков футбол. Я не говорю о работе судей, но ясно, что иногда они ошибаются в твою пользу, иногда - в пользу соперника. Но независимо от того, что происходит, необходимо продолжать играть в футбол", - цитирует 29-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, ошибку Джюнейта Чакира уже прокомментировал Видаль. | soccernews.ru

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