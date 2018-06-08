Марсело оценил слухи о том, что Роналду не хочет видеть Неймара в "Реале"

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Марсело оценил слухи о том, что Роналду не хочет видеть Неймара в "Реале"
Защитник "Реала" Марсело прокомментировал информацию о том, что Криштиану Роналду выступает против трансфера нападающего ПСЖ Неймара.

"Роналду не является владельцем "Реала". Если наш президент примет решение, то он купит любого футболиста. Говорят, что Неймар до сих пор не перешел в "Реал" только потому, что здесь играет Роналду, но это не так. Мы все хотим, чтобы Криштиану остался в команде и это никак не связано с возможным трансфером Неймара. За "Реал" должны играть лучшие футболисты мира. Уверен, что однажды Неймар перейдет к нам", - приводит слова Марсело Sky Sports.

Ранее сообщалось, что ПСЖ оценивает 26-летнего Неймара в 300 миллионов евро. 

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