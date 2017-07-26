Марсело: "Очень уважаю Бекхэма, мне было приятно играть с ним"



Защитник мадридского "Реала" Марсело встретился в США с известным английский полузащитником Дэвидом Бекхэмом.

"Этот человек - живая легенда. Мне было приятно играть с Бекхэмом, спасибо ему за всё. Очень уважаю тебя, Дэвид", - написал Марсело в своем твиттере.

Фото: Марсело и Бекхэм.

Напомним, что Марсело и Бекхэм пересекались в "Реале" с 2003 по 2007 годы.

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