Марсело: "Однажды Неймар будет играть в "Реале"

Защитник "Реала" Марсело уверен, что его соотечественник нападающий ПСЖ Неймар перейдет в мадридский клуб.

"Я бы хотел видеть Неймара в "Реале". Он бы прекрасно вписался в команду. Неймар является потрясающим игроком, а такие футболисты должны быть в "Реале". Однажды Неймар перейдет в "Реал", - приводит слова Марсело AS.

Напомним, что 26-летний Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" прошлым летом за 222 миллиона евро.

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