Марсело: "Однажды Неймар будет играть в "Реале"

Теги реал мадридпсжнеймармарсело

Марсело: "Однажды Неймар будет играть в "Реале"

Защитник "Реала" Марсело уверен, что его соотечественник нападающий ПСЖ Неймар перейдет в мадридский клуб.

"Я бы хотел видеть Неймара в "Реале". Он бы прекрасно вписался в команду. Неймар является потрясающим игроком, а такие футболисты должны быть в "Реале". Однажды Неймар перейдет в "Реал", - приводит слова Марсело AS.

Напомним, что 26-летний Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" прошлым летом за 222 миллиона евро.

Не пропустите: Неймар сделал татуировку в честь победы с "Барселоной" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Сельта Виго 23 32
9 Жирона 23 31
10 Хетафе 23 30
11 Бетис 22 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов