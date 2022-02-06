Марсело определился с профессией после завершения карьеры

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Марсело определился с профессией после завершения карьеры

Фото: инстаграм Марсело/Автор неизвестен

Бразильский защитник мадридского "Реала" Марсело планирует стать моделью для рекламы нижнего белья, сообщает COPE.

По сведениям источника, футболист сначала собирается стать самым титулованным игроком в истории "Реала", а затем завершить карьеру. В настоящее время Марсело выиграл 23 трофея с королевским клубом. Столько же титулов у легендарного Франсиско Хенто.

33-летний Марсело выступает за "Реал" с 2007 года. 5-кратный чемпион Испании, 2-кратный обладатель Кубка Испании, 5-кратный обладатель Суперкубка Испании, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 4-кратный победитель Клубного чемпионата мира. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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