Марсело определился с профессией после завершения карьеры
Фото: инстаграм Марсело/Автор неизвестен
Бразильский защитник мадридского "Реала" Марсело планирует стать моделью для рекламы нижнего белья, сообщает COPE.
По сведениям источника, футболист сначала собирается стать самым титулованным игроком в истории "Реала", а затем завершить карьеру. В настоящее время Марсело выиграл 23 трофея с королевским клубом. Столько же титулов у легендарного Франсиско Хенто.
33-летний Марсело выступает за "Реал" с 2007 года. 5-кратный чемпион Испании, 2-кратный обладатель Кубка Испании, 5-кратный обладатель Суперкубка Испании, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 4-кратный победитель Клубного чемпионата мира. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14