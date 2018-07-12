Марсело определился со своим будущим

Теги реал мадридювентусмарсело

Марсело определился со своим будущимВедущий защитник мадридского "Реала" Марсело определился со своим будущим, информирует Bernabéu Digital.

Так, по сведениям источника, 30-летний бек "сливочных", которого слухи активно связывали с туринским "Ювентусом", не намерен менять команду в текущее трансферное окно.

В прошлом сезоне Марсело забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним, СМИ увидели в действиях Марсело намек на его будущий переход в "Ювентус". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 12 июля

Главные новости дня: 12 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов