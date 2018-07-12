Ведущий защитник мадридского "Реала" Марсело определился со своим будущим, информирует Bernabéu Digital.

Так, по сведениям источника, 30-летний бек "сливочных", которого слухи активно связывали с туринским "Ювентусом", не намерен менять команду в текущее трансферное окно.

В прошлом сезоне Марсело забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач в 44 матчах за "Реал".