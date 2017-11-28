Марсело оштрафован на 490 тысяч евро за уклонение от уплаты налогов

Испанский суд вынес решение по делу об уклонении от уплаты налогов защитника "Реала" Марсело, сообщает AS.

По сведениям издания, футболисту придется заплатить штраф в размере 490 тысяч 917 евро и 70 евроцентов.

Стоит отметить, что это нарушение 29-летний бразилец допустил еще в 2013 году.

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