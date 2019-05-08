Марсело останется в "Реале", но у него появится серьёзный конкурент
Защитник мадридского "Реала" Марсело не покинет королевский клуб во время летнего трансферного окна, сообщает Marca.
По сведениям издания, 30-летний бразилец сам захотел остаться на "Сантьяго Бернабеу", также его намерен сохранить главный тренер команды Зинедин Зидан.
Однако французский наставник решил усилить конкуренцию на позиции Марсело, поэтому "бланкос" планируют купить Ферлана Менди из "Лиона".
В текущем сезоне слева в обороне часто играл воспитанник "Реала" Серхио Регилон, однако после возвращения Зидана 22-летний испанец угодил в глухой запас.
Не пропустите: "Реал" может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в 350 миллионов евро. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Трансфер Азара в "Реал" находится на грани срыва
-
Юрист рассказал, сколько осталось Мамаеву и Кокорину находиться в заключении
-
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 11 тура
-
Суд вынес приговор Кокорину и Мамаеву. Футболисты получили реальный тюремный срок
-
"Барселона" может уволить Вальверде, будущее Коутиньо также под вопросом
Лента новостей
-
ПСЖ отрицает конфликт между Неймаром и Дракслером
-
Уткин прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева
-
Жёны Кокорина и Мамаева уехали из суда, скрывая заплаканные лица
-
"У "Ливерпуля" нет шансов", - говорили они! Разбираем камбек команды Клоппа во встрече с "Барселоной"
-
Трансфер Азара в "Реал" находится на грани срыва
-
Юрист рассказал, сколько осталось Мамаеву и Кокорину находиться в заключении
-
8
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 11 тура
-
Слёзы в суде: мать братьев Кокориных, Дарья Валитова и Алана Мамаева не сдержали эмоций
-
1
Стул, которым Кокорин ударил Пака, будет уничтожен
-
1
Суд вынес приговор Кокорину и Мамаеву. Футболисты получили реальный тюремный срок
-
"Барселона" может уволить Вальверде, будущее Коутиньо также под вопросом
-
3
"Сантос" высмеял Месси после вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов
-
Марсело останется в "Реале", но у него появится серьёзный конкурент
-
Капелло: "После матча с "Барселоной" ликовали не только в Ливерпуле, но и в Мадриде"
-
1
Линекер - о камбэке "Ливерпуля": "По-настоящему изумительное представление"
-
1
Месси вступил в перепалку с фанатами "Барселоны"
-
Судья Абрамова начала зачитывать приговор Кокорину и Мамаеву. Процесс может затянуться на 4 часа
-
ФИФА отклонила апелляцию "Челси" на трансферный бан
-
"Реал" может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в 350 миллионов евро
-
5
Моуринью сравнил игроков "Барселоны" с детьми
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30