Марсело останется в "Реале", но у него появится серьёзный конкурент

Защитник мадридского "Реала" Марсело не покинет королевский клуб во время летнего трансферного окна, сообщает Marca.

По сведениям издания, 30-летний бразилец сам захотел остаться на "Сантьяго Бернабеу", также его намерен сохранить главный тренер команды Зинедин Зидан.

Однако французский наставник решил усилить конкуренцию на позиции Марсело, поэтому "бланкос" планируют купить Ферлана Менди из "Лиона".

В текущем сезоне слева в обороне часто играл воспитанник "Реала" Серхио Регилон, однако после возвращения Зидана 22-летний испанец угодил в глухой запас.

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