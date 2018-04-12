Марсело: "Пенальти был очевидным"

Защитник мадридского "Реала" Марсело дал комментарий по ответному матчу 1/4 финала Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса".

" Поскольку я приехал в "Реал Мадрид", меня научили верить до конца. Пенальти был очевидным. С нами не могло произойти то же, что случилось с "Барсой", потому что мы - "Реал Мадрид". Мы играли против сильной команды и напряженность чувствовалась ", - цитирует 29-летнего бека "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, Бенатиа отрицает факт нарушения правил на Васкеса, что привело к пенальти. | soccernews.ru