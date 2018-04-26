Марсело побил рекорд Серхио Рамоса

Защитник мадридского "Реала" Марсело поразил ворота "Баварии" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Таким образом, 29-летний бразилец в седьмой раз отличился в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира.

Как сообщает Gracenote Live, Марсело стал рекордсменом по голам в плей-офф ЛЧ среди игроков обороны. Он превзошёл достижение партнёра по команде Серхио Рамоса, в активе которого 6 мячей.

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