Марсело подарил Бэйлу клюшку для гольфа на рождественском празднике "Реала"

Защитник "Реала" Марсело сделал приятный подарок Гарету Бэйлу на праздничной вечеринке мадридского клуба.

Рождественское мероприятие проходило 4 декабря. Каждый игрок должен был принести подарок для одного из товарищей.

Марсело подарил Бэйлу клюшку для гольфа. Валлиец воспринял все с юмором.

Лукасу Васкесу подарили весы, так как недавно он с помощью них сломал себе палец, уронив на ногу.

Нападающему Луке Йовичу вручили словарь испанского языка, так как изучение его ему трудно дается.

На празднике не присутствовали Карим Бензема и Тони Кроос.

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