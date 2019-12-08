Марсело подарил Бэйлу клюшку для гольфа на рождественском празднике "Реала"

Теги марселореал мадридгарет бэйллукас васкес

Марсело подарил Бэйлу клюшку для гольфа на рождественском празднике "Реала"

Защитник "Реала" Марсело сделал приятный подарок Гарету Бэйлу на праздничной вечеринке мадридского клуба.

Рождественское мероприятие проходило 4 декабря. Каждый игрок должен был принести подарок для одного из товарищей.

Марсело подарил Бэйлу клюшку для гольфа. Валлиец воспринял все с юмором.

Лукасу Васкесу подарили весы, так как недавно он с помощью них сломал себе палец, уронив на ногу.

Нападающему Луке Йовичу вручили словарь испанского языка, так как изучение его ему трудно дается.

На празднике не присутствовали Карим Бензема и Тони Кроос.

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