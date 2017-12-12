Марсело поделился ожиданиями от Клубного Чемпионата Мира

Защитник мадридского "Реала" Марсело поделился мыслями в преддверии старта "сливочных" в Клубном Чемпионате Мира.

"Победа в Клубном Чемпионате Мира в третий раз - это вызов. Но мы не смотрим на другие команды. Мы делаем то, что должны. Мы не можем сразу думать о финале и не можем сказать, что собираемся всех победить. Нужно уважать все команды, как они уважают нас, и сделать всё возможное, чтобы выиграть титул" - цитирует Марсело AS.

Напомним, что "Реал" стартует в КЧМ с полуфинальной стадии, где им будет противостоять "Аль-Джазира" из ОАЭ. Матч состоится в среду в 20:00 по московскому времени.

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