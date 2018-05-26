Марсело поделился ожиданиями от противостояния с Салахом

Защитник мадридского "Реала" Марсело поделился ожиданиями от противостояния с вингером "Ливерпуля" Мохамедом Салахом в финальном матче Лиги Чемпионов.

"Я определённо знаю, что нужно делать, чтобы помочь команде. "Ливерпуль" является прекрасной командой, поэтому нужно думать не об одном-двух игроках, а обо всей команде в целом. Так выигрываются матчи" - цитирует Марсело Marca.

Напомним, что финал ЛЧ состоится сегодня в Киеве в 21:45 по московскому времени.

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