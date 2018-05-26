Марсело поделился ожиданиями от противостояния с Салахом

Теги марселомохамед салахливерпульреал мадрид

Марсело поделился ожиданиями от противостояния с Салахом

Защитник мадридского "Реала" Марсело поделился ожиданиями от противостояния с вингером "Ливерпуля" Мохамедом Салахом в финальном матче Лиги Чемпионов.

"Я определённо знаю, что нужно делать, чтобы помочь команде. "Ливерпуль" является прекрасной командой, поэтому нужно думать не об одном-двух игроках, а обо всей команде в целом. Так выигрываются матчи" - цитирует Марсело Marca.

Напомним, что финал ЛЧ состоится сегодня в Киеве в 21:45 по московскому времени.

Не пропустите: Милнер: "Однажды в раздевалке мне пришлось переступать через трофеи Салаха, чтобы добраться до своего места". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов