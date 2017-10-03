Марсело подозревается в уклонении от уплаты налогов

Теги реал мадридмарсело

Марсело подозревается в уклонении от уплаты налогов

Защитник мадридского "Реала" Марсело подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, испанские налоговые органы считают, что бразилец нарушил закон в 2013 году и теперь требуют от него 400 тысяч евро.

Стоит отметить, что Марсело - не первый игрок "Реала", который столкнулся с подобными проблемами. Самый громкий процесс сейчас проходит по делу португальского нападающего Криштиану Роналду, которому грозит тюремный срок. 

Не пропустите: Между Рамосом и Пике произошёл конфликт. | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Деньги не на ветер: готов ли ПСЖ бороться за победу в Лиге чемпионов?

Деньги не на ветер: готов ли ПСЖ бороться за победу в Лиге чемпионов?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 7 21
2 Севилья 7 16
3 Валенсия 7 15
4 Атлетико Мадрид 7 15
5 Реал Мадрид 7 14
6 Бетис 7 13
7 Леганес 7 11
8 Реал Сосьедад 7 10
9 Вильярреал 7 10
10 Леванте 7 9
11 Сельта Виго 7 8
12 Хетафе 7 8
13 Атлетик Бильбао 7 8
14 Эспаньол 7 8
15 Депортиво Ла-Корунья 7 7
16 Жирона 7 6
17 Лас Пальмас 7 6
18 Эйбар 7 6
19 Алавес 7 3
20 Малага 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов