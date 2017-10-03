Защитник мадридского "Реала" Марсело подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, испанские налоговые органы считают, что бразилец нарушил закон в 2013 году и теперь требуют от него 400 тысяч евро.

Стоит отметить, что Марсело - не первый игрок "Реала", который столкнулся с подобными проблемами. Самый громкий процесс сейчас проходит по делу португальского нападающего Криштиану Роналду, которому грозит тюремный срок.

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