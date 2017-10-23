Марсело похвалил Бензема

Защитник мадридского "Реала" Марсело высоко отозвался о своём партнёре по команде Кариме Бензема.

"Бензема - отличный игрок. Роналду забивает много голов, но и Карим тоже. Это нормально, что фанаты просят большего, хотят, чтобы форварды забивали больше, но Бензема делает не только это. Он ассистирует, много двигается. Для меня он лучшая "девятка" в Европе. Дело не в том, что я его защищаю, хотя я до последнего со своими партнёрами по команде. Бензема - звезда, как и все, с кем я играю в "Реале" - цитирует Марсело Football Espana.

Напомним, что ранее аналогичное мнение высказал хавбек "Реала" Дани Себальос. | http://soccernews.ru