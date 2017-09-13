Марсело получил дисквалификацию на два матча

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Марсело получил дисквалификацию на два матчаЗащитник мадридского "Реала" Марсело за свое удаление в игре против "Леванте" получил дисквалификацию на два матча, информирует El Mundo Deportivo.

Теперь 29-летний бек королевского клуба будет вынужден пропустить выездную игру своей команды против "Реала Сосьеда", который состоится в ближайшее воскресенье, и встречу с "Бетисом" в следующую среду на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, прошлой зимой "Реал" отказался приобретать Дембеле за 40 миллионов евро. | soccernews.ru

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