Марсело получил красную карточку в матче с "Леванте" за грубую игру

В матче 3-го тура чемпионат Испании "Реал" на своем поле сыграл вничью с "Леванте"

В концовке поединка защитник королевского клуба Марсело умышленно ударил соперника и был удален с поля.

Таким образом 29-летний бразилец может быть дисквалифицирован на несколько матчей.

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