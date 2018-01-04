Марсело получил выгодное предложение от европейского топ-клуба

Защитник мадридского "Реала" Марсело получил выгодное предложение от европейского гранда, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 29-летний бек уже уведомил о своем контакте с другим клубом руководство "сливочных". При этом отмечается, что действующий обладатель кубка чемпионов вполне будет готов пойти на продажу своего ключевого игрока ввиду снижения уровня его игры в текущем сезоне, если сочтет предложение по нему достойным.

В нынешнем сезоне Марсело забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за "Реал".

Напомним, в сферу интересов "Реала" входит четыре топовых форварда. | soccernews.ru