Марсело поссорился с Зиданом

Фото: инстаграм Марсело/Автор неизвестен

В матче 35-го тура Ла Лиги "Реал Мадрид" - "Севилья" (2:2) Марсело был заменен на 66-й минуте на Мигеля Гутьерреса.

Как сообщает Goal, на одной из тренировок после игры Марсело поссорился с главным тренером команды Зинедином Зиданом. Причина - разногласия в тактической установке об игре в обороне.

После ссоры Марсело был исключен из заявки "сливочных" на игру против "Гранады" в 36-м туре Примеры.

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