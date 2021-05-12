Марсело поссорился с Зиданом

Теги ла лигареал мадридмарселозинедин зидан

Марсело поссорился с ЗиданомФото: инстаграм Марсело/Автор неизвестен

В матче 35-го тура Ла Лиги "Реал Мадрид" - "Севилья" (2:2) Марсело был заменен на 66-й минуте на Мигеля Гутьерреса.

Как сообщает Goal, на одной из тренировок после игры Марсело поссорился с главным тренером команды Зинедином Зиданом. Причина - разногласия в тактической установке об игре в обороне.

После ссоры Марсело был исключен из заявки "сливочных" на игру против "Гранады" в 36-м туре Примеры.

Также не пропустите: Кан высказался о Холанде. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Аршавин рассказал, кого считает лучшим тренером в своей карьере

Аршавин рассказал, кого считает лучшим тренером в своей карьере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов