Марсело поссорился с Зиданом
Фото: инстаграм Марсело/Автор неизвестен
В матче 35-го тура Ла Лиги "Реал Мадрид" - "Севилья" (2:2) Марсело был заменен на 66-й минуте на Мигеля Гутьерреса.
Как сообщает Goal, на одной из тренировок после игры Марсело поссорился с главным тренером команды Зинедином Зиданом. Причина - разногласия в тактической установке об игре в обороне.
После ссоры Марсело был исключен из заявки "сливочных" на игру против "Гранады" в 36-м туре Примеры.
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|Севилья
|20
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
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|20
|Эспаньол
|20
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