Марсело поставил ультиматум "Реалу"
Защитник мадридского "Реала" Марсело поставил ультиматум руководству королевского клуба, сообщает Cope.es.
По информации источника, футболист встретился с управляющим директором "бланкос" Хосе Анхелем Санчесом, чтобы обсудить своё будущее.
В ходе беседы бразилец выразил недовольство своим нынешним положением в команде и пригрозил уходом из клуба, если до лета ситуация не изменится.
Марсело выступает за "Реал" с 2007 года. В текущем сезоне он сыграл 24 матча в составе "сливочных", забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
Контракт игрока с мадридцами рассчитан до июня 2022 года. Интерес к нему проявляет туринский "Ювентус".
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|24
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|Севилья
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|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
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|7
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|24
|34
|8
|Бетис
|24
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|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
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|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
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|Эспаньол
|24
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|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
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|Сельта Виго
|24
|24
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|19
|Райо Вальекано
|24
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|Уэска
|24
|18