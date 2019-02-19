Марсело поставил ультиматум "Реалу"

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Марсело поставил ультиматум "Реалу"

Защитник мадридского "Реала" Марсело поставил ультиматум руководству королевского клуба, сообщает Cope.es.

По информации источника, футболист встретился с управляющим директором "бланкос" Хосе Анхелем Санчесом, чтобы обсудить своё будущее.

В ходе беседы бразилец выразил недовольство своим нынешним положением в команде и пригрозил уходом из клуба, если до лета ситуация не изменится.

Марсело выступает за "Реал" с 2007 года. В текущем сезоне он сыграл 24 матча в составе "сливочных", забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

Контракт игрока с мадридцами рассчитан до июня 2022 года. Интерес к нему проявляет туринский "Ювентус".

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