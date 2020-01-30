Марсело повторил историческое достижение Роберто Карлоса

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Марсело повторил историческое достижение Роберто Карлоса

Левый защитник мадридского "Реала" Марсело достиг гроссмейстерской отметки по количеству матчей в составе "бланкос".

Вчерашняя игра Кубка Испании против "Сарагосы" (4:0) стала 500-й для 31-летнего бразильца в качестве игрока королевского клуба.

Как сообщает Opta, Марсело стал только вторым легионером в истории "Реала", сыгравшим столько матчей.

Фулбек повторил достижение своего соотечественника Роберто Карлоса, в активе которого 527 поединков в футболке "сливочных".

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