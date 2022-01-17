Марсело повторил рекорд "Реала" по числу выигранных трофеев

Фото твиттер "Реала"

Левый защитник Марсело взял 23-й трофей в составе мадридского "Реала".

Накануне бразилец выиграл со "сливочными" Суперкубок Испании, победив в финале турнира "Атлетик" из Бильбао (2:0).

Марсело повторил рекорд королевского клуба по числу титулов, принадлежащий легендарному Пако Хенто.

Также стоит отметить, что латераль обошёл по трофеям в составе "Реала" Серхио Рамоса (22), покинувшего команду прошлым летом.

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