Марсело повторил трюк своего сына

Бразильский защитник "Реала" Марсело провел bin-челлендж с молодыми игроками команды.

Футболист совершил перепас со всеми игроками и затем забил мяч в корзину.

Видео: Марсело отлично владеет техникой игры головой.

Step 1: Watch Enzo’s bin challenge

Step 2: Watch Marcelo’s bin challenge

Step 3. Watch both at the same time



Who did it better: father or son? pic.twitter.com/j0ZKm0ERXR — Squawka News (@SquawkaNews) 22 мая 2018 г.

Стоит отметить, что несколько дней назад подобным отметился его сын.

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