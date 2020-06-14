Марсело присоединился к акции против расизма, празднуя гол в матче с "Эйбаром"

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Марсело присоединился к акции против расизма, празднуя гол в матче с "Эйбаром"

Защитник мадридского "Реала" Марсело присоединился к акции против расизма, празднуя свой гол в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром". Футболист встал на одно колено и поднял кулак вверх.

Напомним, что афроамериканец Флойд Джордж погиб в США 25 мая. Он отказался покинуть автомобиль по требованию сотрудников полиции. После этого полицейские вытащили афроамериканца из авто. Затем один из них прижал Джорджа к земле коленом и надавил ему на шею. Флойд кричал, что задыхается, но его не отпустили. В итоге, он умер.

В нынешнем сезоне 32-летний Марсело провел за "Реал" 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

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