Марсело присоединился к акции против расизма, празднуя гол в матче с "Эйбаром"
Защитник мадридского "Реала" Марсело присоединился к акции против расизма, празднуя свой гол в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром". Футболист встал на одно колено и поднял кулак вверх.
#BlackLivesMatter #RealMadridEibar pic.twitter.com/z0ZtJmBCGM— LaLiga (@LaLiga) June 14, 2020
Напомним, что афроамериканец Флойд Джордж погиб в США 25 мая. Он отказался покинуть автомобиль по требованию сотрудников полиции. После этого полицейские вытащили афроамериканца из авто. Затем один из них прижал Джорджа к земле коленом и надавил ему на шею. Флойд кричал, что задыхается, но его не отпустили. В итоге, он умер.
В нынешнем сезоне 32-летний Марсело провел за "Реал" 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14