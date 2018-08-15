Марсело: "Приятно осознавать, что являюсь игроком лучшей команды мира"

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Марсело: "Приятно осознавать, что являюсь игроком лучшей команды мира"Защитник мадридского "Реала" Марсело рассказал о своем желании выиграть еще больше титулов с королевским клубом.

"Приятно осознавать, что я являюсь игроком лучшей команды в мире. Я выиграл много трофеев здесь со своими партнерами. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы выигрывать всегда", - приводит слова 30-летнего бека "сливочных" ActuFoot.

Напомним,  "Реал" готовит 70 миллионов евро на нового нападающего. | soccernews.ru

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