Марсело признался, что у него случилась паническая атака перед финалом Лиги чемпионов 2018 года
Защитник "Реала" Марсело рассказал, что перед финалом Лиги Чемпионов в 2018 году у него случилась паническая атака. Об этом сообщает The Players Tribune.
Напомним, матч проходил в Киеве против "Ливерпуля" и закончился в пользу "сливочных" (3:1).
"В такие моменты всегда нервничаешь, но в тот раз было все иначе. Мне казалось, что я задыхаюсь.
Началось это ночью перед финалом. Я не мог есть, не мог спать, думал только об игре. Я чувствовал большой груз.
Никогда не чувствовал такого беспокойства, думал даже врачу позвонить, но переживал, что мне играть не позволят.
Когда я вышел на поле, по-прежнему было тяжело дышать, и я подумал, что если этим вечером придется умереть - что ж, так тому и быть", - сказал Марсело.
В этом сезоне футболист участвовал в 5 матчах за "Реал", отметившись 1 ассистом.
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