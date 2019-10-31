Марсело признался, что у него случилась паническая атака перед финалом Лиги чемпионов 2018 года

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Марсело признался, что у него случилась паническая атака перед финалом Лиги чемпионов 2018 года

Защитник "Реала" Марсело рассказал, что перед финалом Лиги Чемпионов в 2018 году у него случилась паническая атака. Об этом сообщает The Players Tribune.

Напомним, матч проходил в Киеве против "Ливерпуля" и закончился в пользу "сливочных" (3:1).

"В такие моменты всегда нервничаешь, но в тот раз было все иначе. Мне казалось, что я задыхаюсь.

Началось это ночью перед финалом. Я не мог есть, не мог спать, думал только об игре. Я чувствовал большой груз.

Никогда не чувствовал такого беспокойства, думал даже врачу позвонить, но переживал, что мне играть не позволят.

Когда я вышел на поле, по-прежнему было тяжело дышать, и я подумал, что если этим вечером придется умереть - что ж, так тому и быть", - сказал Марсело.

В этом сезоне футболист участвовал в 5 матчах за "Реал", отметившись 1 ассистом.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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