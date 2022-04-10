Марсело прокомментировал победу над "Хетафе" и высказался о свисте в адрес Бэйла

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Марсело прокомментировал победу над "Хетафе" и высказался о свисте в адрес Бэйла

Фото: твиттер Марсело\Автор неизвестен

Капитан мадридского "Реала" Марсело прокомментировал победу над "Хетафе" (2:0) в матче 31-го тура Ла Лиги и высказался насчет свиста в адрес Гарета Бэйла.

"Мы сделали так, что игра показалась простой, но это было сложно.

Свист в адрес Бэйла? Было тяжело это слышать, но мы все вместе, едины - игроки и болельщики. Мы с Гаретом и поддерживаем его, слышать этот свист было немного грустно».

Я всегда говорю своему сыну о том, как мне повезло, что я ношу эту футболку, играю на "Бернабеу", что люди выкрикивают мое имя - это невероятная удача", - сказал бразилец.

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