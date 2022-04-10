Марсело прокомментировал победу над "Хетафе" и высказался о свисте в адрес Бэйла
Фото: твиттер Марсело\Автор неизвестен
Капитан мадридского "Реала" Марсело прокомментировал победу над "Хетафе" (2:0) в матче 31-го тура Ла Лиги и высказался насчет свиста в адрес Гарета Бэйла.
"Мы сделали так, что игра показалась простой, но это было сложно.
Свист в адрес Бэйла? Было тяжело это слышать, но мы все вместе, едины - игроки и болельщики. Мы с Гаретом и поддерживаем его, слышать этот свист было немного грустно».
Я всегда говорю своему сыну о том, как мне повезло, что я ношу эту футболку, играю на "Бернабеу", что люди выкрикивают мое имя - это невероятная удача", - сказал бразилец.
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|8
|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14